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Segurança

Viana completa mais de 100 dias sem registro de homicídios; entenda

Quem fala sobre o assunto é o secretário de Defesa Social da cidade, Enoni Erlacher

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2023 às 10:45
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta
Arma de fogo: crimes violentos  Crédito: Rudy e Peter Skitterians/ Pixabay
O município de Viana, na Grande Vitória, está há 100 dias sem registrar nenhum homicídio. É o que mostram os números do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que reúne indicativos de criminalidade em todo o Estado. O município também apresentou uma redução de 54,5% de crimes desta natureza entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período no ano de 2022. Este ano demonstra comportamento semelhante ao ano de 2018, o menor índice da série histórica na cidade. A queda no número de homicídios na cidade contrasta com a realidade registrada na Região Metropolitana do Espírito Santo, que vive uma escalada nos índices de homicídios. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social da cidade, Enoni Erlacher, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Enoni Erlacher - 17-08-23

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