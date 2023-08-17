Viana completa mais de 100 dias sem registro de homicídios; entenda

O município de Viana, na Grande Vitória, está há 100 dias sem registrar nenhum homicídio. É o que mostram os números do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que reúne indicativos de criminalidade em todo o Estado. O município também apresentou uma redução de 54,5% de crimes desta natureza entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período no ano de 2022. Este ano demonstra comportamento semelhante ao ano de 2018, o menor índice da série histórica na cidade. A queda no número de homicídios na cidade contrasta com a realidade registrada na Região Metropolitana do Espírito Santo, que vive uma escalada nos índices de homicídios. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social da cidade, Enoni Erlacher, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!