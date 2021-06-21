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Pesquisa amplia imunização

Viana atinge 80% da população alvo vacinada com uma dose, o maior índice do ES

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, detalha o panorama atual do estudo

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 jun 2021 às 17:27
Viana Vacinada: estudo quer avaliar efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz
Viana Vacinada: estudo quer avaliar efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz Crédito: Carlos Alberto Silva
O projeto Viana Vacinada conseguiu atingir 18.557 pessoas vacinadas com meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz durante a semana de imunização. O número representa 80,52% (da população acima de 18 anos) com cobertura vacinal da primeira meia dose do estudo. A informação foi detalhada pelo prefeito de Viana, Wanderson Bueno, ao CBN Cotidiano. Qualquer morador com idade de 18 a 49 anos pode se vacinar ainda nesta semana com a meia dose, já que faltam pouco mais de 20% da população para que haja a cobertura total de imunização.
Fabio Botacin entrevista Wanderson Bueno - 21/06/2021

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