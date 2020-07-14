Viana, 1ª a sair do risco alto na Grande Vitória, aposta em abordagem

Com base nos dados mais recentes do Mapa de Risco, do governo do Estado, divulgados no último final de semana, o município de Viana foi o primeiro da Grande Vitória a sair do risco alto de transmissão do novo coronavírus. A cidade, desde então, passou a ser configurada como risco moderado. Com esse cenário, Viana passa a ter a possibilidade de uma maior flexibilização para atividades, como restaurantes. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com Jaqueline Jubini, secretária Municipal de Saúde de Viana. Em destaque a situação da cidade no enfrentamento à doença e as estratégias que levaram à saída do risco alto.
As novas regras para cidades em risco moderado sinalizam que os restaurantes, que antes poderiam funcionar apenas de segunda a sexta-feira, até as 16 horas, desde a segunda-feira (13) podem estender o horário até as 18h. Esses estabelecimentos também são autorizados a abrir aos sábados até as 16h. Já nas academias de Viana , os estabelecimentos não estarão mais limitados ao atendimento de até cinco alunos, de forma simultânea, mediante agendamento. A regra permanece em vigor nas cidades classificadas como risco alto. No entanto, todos os municípios devem continuar a seguir o protocolo de distanciamento mínimo entre os usuários.
Confira detalhes da conversa!
Entrevista - Fábio Botacin - Jaqueline Jubini - 14-07-20