Viana, 1ª a sair do risco alto na Grande Vitória, aposta em abordagem

Com base nos dados mais recentes do Mapa de Risco, do governo do Estado, divulgados no último final de semana, o município de Viana foi o primeiro da Grande Vitória a sair do risco alto de transmissão do novo coronavírus. A cidade, desde então, passou a ser configurada como risco moderado. Com esse cenário, Viana passa a ter a possibilidade de uma maior flexibilização para atividades, como restaurantes. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com Jaqueline Jubini, secretária Municipal de Saúde de Viana. Em destaque a situação da cidade no enfrentamento à doença e as estratégias que levaram à saída do risco alto.