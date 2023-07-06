Viagem de turismo vira história de amor: o relato de uma capixaba que mora no Chile

A história da semana no Capixabas pelo Mundo chega ao Chile. Rosana Mello, de 41 anos, natural de Linhares, mora há seis no exterior. Sua relação com o país envolve uma verdadeira história de amor. Ela e marido se conheceram, à época, num grupo de internet sobre o universo de viagens. "Estava neste grupo, perfil de uma rede social mas que nem era de relacionamentos, pesquisando sobre o que fazer no Chile, para viajar mesmo, sempre amei viajar. De lá começarmos a conversar, vimos que tínhamos interesses em comum, passamos a nos conhecer e depois de um tempo decidi ir viver lá", conta. Ouça a conversa completa!