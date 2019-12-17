Viadutos liberados: trânsito até 40 minutos mais rápido em Viana

BR 101, em Viana Crédito: Eco101

Os viadutos localizados nos quilômetros 298,8 e 298,5 da BR-101, na altura dos bairros Marcílio de Noronha e Vila Betânia, em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça-feira (17). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, nos próximos 40 dias serão finalizados retornos e acabamentos das pistas marginais, com interdição de uma pista para pintura, recapeamento e acabamentos finais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Rodrigo Rodrigues, gerente de Engenharia da concessionária, explica que o alteamento da rodovia foi necessário para eliminar dois cruzamentos muito movimentados naquele trecho de Marcílio de Noronha.

"Com a liberação do tráfego, o ganho de tempo nos trajetos nesse trecho da BR 101 é de aproximadamente 40 minutos", explica. Além dos viadutos, a passagem de pedestres da região vai acontecer pela parte da baixo dos viadutos, eliminando semáforos na região. Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Rodrigues - 16-12-19

Saiba mais:

- Os viadutos novos possuem 20 metros de extensão e cerca 8 metros de altura, a estrutura de alteamento da BR-101/ES foi realizada com a técnica conhecida como terra armada e possui mais de 1 km de extensão. A obra contempla duas faixas de tráfego em cada sentido, separadas por barreiras rígidas além das pistas marginais que seguirão em funcionamento após o término das obras com duas faixas por sentido;

- As obras fazem parte da ampliação, melhoria e duplicação da BR 101/ES e demandaram investimentos da ordem de R$ 34,8 milhões. Com os novos viadutos, os cruzamentos neste trecho, que eram realizados por meio de vias com semáforos e causavam retenção no tráfego da região, foram extintos.