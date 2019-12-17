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BR 101

Viadutos liberados: trânsito até 40 minutos mais rápido em Viana

Viadutos da BR-101 em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 21:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 dez 2019 às 21:38
BR 101, em Viana Crédito: Eco101
Os viadutos localizados nos quilômetros 298,8 e 298,5 da BR-101, na altura dos bairros Marcílio de Noronha e Vila Betânia, em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça-feira (17). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, nos próximos 40 dias serão finalizados retornos e acabamentos das pistas marginais, com interdição de uma pista para pintura, recapeamento e acabamentos finais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Rodrigo Rodrigues, gerente de Engenharia da concessionária, explica que o alteamento da rodovia foi necessário para eliminar dois cruzamentos muito movimentados naquele trecho de Marcílio de Noronha.
"Com a liberação do tráfego, o ganho de tempo nos trajetos nesse trecho da BR 101 é de aproximadamente 40 minutos", explica. Além dos viadutos, a passagem de pedestres da região vai acontecer pela parte da baixo dos viadutos, eliminando semáforos na região. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Rodrigues - 16-12-19
Saiba mais:
- Os viadutos novos possuem 20 metros de extensão e cerca 8 metros de altura, a estrutura de alteamento da BR-101/ES foi realizada com a técnica conhecida como terra armada e possui mais de 1 km de extensão. A obra contempla duas faixas de tráfego em cada sentido, separadas por barreiras rígidas além das pistas marginais que seguirão em funcionamento após o término das obras com duas faixas por sentido;
- As obras fazem parte da ampliação, melhoria e duplicação da BR 101/ES e demandaram investimentos da ordem de R$ 34,8 milhões. Com os novos viadutos, os cruzamentos neste trecho, que eram realizados por meio de vias com semáforos e causavam retenção no tráfego da região, foram extintos. 
- Além destes viadutos, estão em construção outros 3 dispositivos na BR-101/ES, sendo 1 no entroncamento da BR-101/ES com a BR-262/ES e outros dois em Guarapari, no km 321 em Amarelos e km 335, na altura do trevo da entrada para a cidade. Além desses, também foi entregue no mês de julho um viaduto no km 302 no bairro Universal. Totalizando ao longo da BR-101/ES, 11 viadutos construídos pela Eco101.

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