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Vila Velha

Viaduto que liga Rodovia do Sol à Darly Santos é reaberto parcialmente para veículos

Ouça as explicações do diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas

Publicado em 15 de Agosto de 2025 às 10:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 ago 2025 às 10:09
Viaduto que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos será parcialmente reaberto nesta sexta (15)
Viaduto que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos será parcialmente reaberto nesta sexta (15) Crédito: Divulgação DER-ES
O viaduto que liga a Rodovia do Sol (ES-060) à Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, foi reaberto parcialmente nesta sexta-feira (15). Os condutores que vêm de Guarapari e Barra do Jucu pela Rodovia do Sol e desejam seguir pela Darly Santos e bairro Araçás já poderão acessar a alça à direita do viaduto, passar sobre a Rodovia do Sol e seguir pela Darly Santos normalmente como era antes. Previsto para ser liberado somente em dezembro próximo, o trajeto foi concluído e está reaberto antes do prazo. As informações são do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ainda, de acordo com informações do DER-ES, uma passagem subterrânea ainda está sendo construída na região em conjunto com uma nova alça de acesso entre as duas rodovias para desafogar o trânsito. E a previsão é de que que o restante do complexo viário seja entregue até dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevistado Fernanda Queiroz - José Eustáquio de Freitas - 15-08-25.mp3
O órgão reforçou que a liberação ainda não é total. Quem está na Rodovia Darly Santos e precisa seguir em direção à Praia de Itaparica, por exemplo, deve continuar usando o desvio pela Rua Coronel Otto Neto, atrás do Boulevard Shopping Vila Velha, para depois entrar na Rodovia do Sol – o viaduto segue interditado nesse sentido. Uma passagem subterrânea continua sendo construída na região em conjunto com uma nova alça de acesso entre as duas rodovias para desafogar o trânsito. A previsão, conforme o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, é de que o restante do complexo viário seja entregue até dezembro deste ano.

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