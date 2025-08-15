Viaduto que liga Rodovia do Sol à Darly Santos é reaberto parcialmente para veículos

O viaduto que liga a Rodovia do Sol (ES-060) à Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, foi reaberto parcialmente nesta sexta-feira (15). Os condutores que vêm de Guarapari e Barra do Jucu pela Rodovia do Sol e desejam seguir pela Darly Santos e bairro Araçás já poderão acessar a alça à direita do viaduto, passar sobre a Rodovia do Sol e seguir pela Darly Santos normalmente como era antes. Previsto para ser liberado somente em dezembro próximo, o trajeto foi concluído e está reaberto antes do prazo. As informações são do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ainda, de acordo com informações do DER-ES, uma passagem subterrânea ainda está sendo construída na região em conjunto com uma nova alça de acesso entre as duas rodovias para desafogar o trânsito. E a previsão é de que que o restante do complexo viário seja entregue até dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!