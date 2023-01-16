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Mobilidade

Viaduto de Carapina: última fase da obra começa nesta segunda-feira (16)

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalha o andamento das obras

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 12:23

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jan 2023 às 12:23
Complexo Viário de Carapina
Complexo Viário de Carapina Crédito: Divulgação/Semobi
A última fase da obra do Complexo Viário de Carapina é iniciada nesta segunda-feira (16). De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a fundação e os pilares do viaduto do novo Trevo de Carapina foram concluídos e agora começa a execução da superestrutura do viaduto. Durante a concretagem do viaduto, o tráfego no local será limitado a duas faixas e para veículos com altura máxima de 4,5 metros de altura. A partir de então, "um pórtico de segurança será instalado e as equipes de apoio atuarão initerruptamente para auxiliar na manobra de veículos que excedam a altura permitida", informa a pasta. A previsão é concluir as obras do Complexo Viário de Carapina e inaugurar o viaduto que dará acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles no primeiro trimestre deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalha o andamento das obras. Ouça as explicações completas!
Entrevista Patricia Vallim - Fábio Damasceno - 16-01-23.mp3

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