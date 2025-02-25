Viaduto da Darly Santos com Rodovia do Sol é interditado em Vila Velha; entenda mudanças

O viaduto no entroncamento da Darly Santos com a Rodovia do Sol, próximo ao Boulevard Shopping, em Vila Velha, foi interditado na manhã desta terça-feira (25). A interdição, que pode durar até o final de novembro, é necessária para a execução das obras de acesso a novos bairros da região. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, explica o motivo da interdição e quais serão as mudanças no trânsito durante o período. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Eustáquio de Freitas - 25-02-25.mp3