Via-Sacra passa por igrejas e monumentos históricos de Vitória

Nesta sexta (11), às 19h, fiéis católicos se reunirão para participar de uma Via Sacra pelas igrejas e monumentos históricos do Centro de Vitória. Com início na Igreja do Rosário, a procissão já faz parte do calendário católico, mas, neste ano, conta com um trajeto especial para atrair o público. Em entrevista à CBN Vitória, o padre da Arquidiocese de Vitória Renato Criste conta os detalhes do evento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Renato Criste - 10-04-25.mp3
Confira, abaixo, detalhes da programação da Via-Sacra: