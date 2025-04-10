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Via-Sacra passa por igrejas e monumentos históricos de Vitória

Ouça detalhes na entrevista com o padre da Arquidiocese de Vitória, Renato Criste

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2025 às 11:40
Catedral, Vitória
Catedral, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta sexta (11), às 19h, fiéis católicos se reunirão para participar de uma Via Sacra pelas igrejas e monumentos históricos do Centro de Vitória. Com início na Igreja do Rosário, a procissão já faz parte do calendário católico, mas, neste ano, conta com um trajeto especial para atrair o público. Em entrevista à CBN Vitória, o padre da Arquidiocese de Vitória Renato Criste conta os detalhes do evento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Renato Criste - 10-04-25.mp3
Confira, abaixo, detalhes da programação da Via-Sacra:
Programação da Via Sacra pelas igrejas e monumentos históricos do Centro de Vitória
Programação da Via Sacra pelas igrejas e monumentos históricos do Centro de Vitória Crédito: Divulgação
Programação da Via Sacra pelas igrejas e monumentos históricos do Centro de Vitória
Programação da Via Sacra pelas igrejas e monumentos históricos do Centro de Vitória Crédito: Divulgação

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