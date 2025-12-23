Veto ao projeto dos cartórios e gratificação para intensificar fiscalização no trânsito: o que disse Casagrande à CBN

Renato Casagrande, Governador do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Investimentos, desafios na economia e as movimentações políticas para 2026! Nesta edição do CBN Vitória, o entrevistado é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). Entre os destaques, a retrospectiva dos fatos que marcaram o Estado em 2025 e os desafios para o próximo ano, o último de seu mandato à frente do Executivo Estadual. Ouça a conversa completa e confira abaixo alguns dos destaques!

Casagrande vai vetar aumento das taxas de cartórios no ES

A atualização das taxas de cartório aprovada pela Assembleia Legislativa vai ser vetada pelo governador Renato Casagrande (PSB). A informação foi dada, em primeira mão, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (23). Por meio de um projeto de lei (PL) apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES) em outubro deste ano, a readequação das tabelas de emolumentos foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Ales). O texto, no entanto, foi aprovado com uma emenda do deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos) e chegou a gerar insatisfação em representantes do mercado imobiliário. "Gerou uma carga tributária excessiva e esse não é o perfil do Estado", explicou. "O que eu vou fazer hoje [terça-feira, 23] é o veto, parcial ou total", adiantou. Segundo o governador, ele comunicou a decisão à desembargadora Janete Vargas Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), e ao presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos. Uma comissão, entre os Poderes, deve ser montada, em janeiro, para discutir uma readequação da proposta.

"Só em março", diz Casagrande sobre decisão de ser candidato ao Senado em 2026

Em entrevista à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande (PSB) disse que a decisão de ser candidato a um novo cargo eletivo, nas eleições de 2026, só será feita em março do ano que vem. Mas adiantou. "Se eu for disputar algum cargo, será ao Senado. Mas não comecei a conversar com ninguém ainda", disse. Ainda, sobre as eleições do ano que vem, o governador reforçou que Ricardo Ferraço, vice-governador, é quem tem o seu apoio. "Ele [Ricardo Ferraço] é quem está em melhor condições de avançar o Estado", defendeu.

Cais das Artes: museu será entregue em janeiro próximo com show e teatro no segundo semetre

Sobre o Cais das Artes, o governador Renato Casagrande (PSB) destacou que o espaço que envolve o museu será, realmente, entregue em janeiro deste ano. A definição está entre os dias 24 ou 29. E vamos ter um show pra animar a programação", adiantou. O governador, entretanto, ainda não revelou qual será o show. Já o teatro será entregue no segundo semestre.

BR 262

Sobre a duplicação da BR 262, o governador Renato Casagrande explicou que a rodovia receberá um novo traçado saindo de Viana e até as proximidades de Marechal Floriano.