"VetMóvel": conheça o atendimento itinerante a cães e gatos em Vitória

Vetmóvel Crédito: Divulgação | PMV

A capital do Espírito Santo agora conta com uma espécie de consultório veterinário itinerante. O "VetMóvel", como é chamado, é um serviço ambulatório que oferece gratuitamente consultas, exames laboratoriais e de imagem e encaminhamentos a cães e gatos de Vitória. Segundo a administração municipal, a unidade será destinada ao serviço de ambulatório itinerante com o suporte de veterinário para consultas, oferta de exames laboratoriais e de imagem, além de encaminhamentos às instituições parcerias para continuidade da assistência médica veterinária, bem como ao programa de castração disponibilizado pelo município. "Os atendimentos no 'Vetmóvel' são gratuitos, destinados a cães e gatos domiciliados da capital, podendo ocorrer também em cães errantes. A iniciativa tem por finalidade a oferta programada de atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade social do município de Vitória", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, explica como funcionará o serviço. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - TARCISIO FOEGER - 29-03-24

Saiba mais sobre o funcionamento do Vetmóvel:

- Quais serviços serão ofertados?

A unidade será destinada ao serviço de ambulatório itinerante com o suporte de veterinário para consultas, oferta de exames laboratoriais e de imagem, além de encaminhamentos às instituições parcerias para continuidade da assistência médica veterinária, bem como ao programa de castração disponibilizado pelo município. Os atendimentos no Vetmóvel são gratuitos, destinados a cães e gatos domiciliados da capital, podendo ocorrer também em cães errantes. A iniciativa tem por finalidade a oferta programada de atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade social do município de Vitória.

Não será preciso solicitar o serviço, nem ligar para o 156 para pedir pela visita. A unidade móvel irá aos bairros a partir de uma programação que será divulgada no portal da Prefeitura e pelas mídias sociais oficiais da PMV.

- Será realizado atendimento cirúrgico e de castração?

Não será oferecido atendimento cirúrgico, nem castração no Vetmóvel. Em caso de necessidade desses procedimentos, o pet atendido será encaminhado pelo veterinário às instituições parcerias para continuidade da assistência médica veterinária, bem como farão a inclusão do pet ao programa de castração animal disponibilizado pelo município.

- Quem tem direito aos atendimentos?

A iniciativa tem por finalidade a oferta programada de atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade social do município de Vitória, apontado como prioritário pela legislação municipal na área de cuidado e bem-estar animal, que não consegue fornecer assistência médica veterinária aos seus animais (cães ou gatos). Todos os casos serão avaliados e passarão por triagem.