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"Verdinhos" de Vitória se tornam linhas alimentadoras do Transcol

O secretário estadual de Mobilidade, Fábio Damasceno, explica como a integração vai funcionar em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 16:39

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 dez 2020 às 16:39
Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir de 7 de março de 2021, o sistema Transcol e as linhas municipais de Vitória - os "verdinhos" - vão operar de maneira integrada. Isto significa que os passageiros poderão trocar de ônibus sem precisar pagar uma nova tarifa. Essa será a quarta e última etapa do processo de integração das linhas municipais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que, com a integração, os "verdinhos" passam a ser linhas alimentadoras do Transcol. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Damasceno - 22-12-20
Segundo o secretário, os usuários poderão fazer a troca de ônibus em terminais virtuais, que ficarão em pontos específicos de grande movimento da Capital. O passageiro que embarcar numa linha alimentadora de Vitória terá até uma hora para validar seu cartão em um terminal virtual, e embarcar numa linha troncal sem pagar uma nova tarifa. Já quem estiver em um ônibus do Transcol terá até duas horas para efetuar o mesmo procedimento e embarcar numa linha alimentadora municipal.
Terminais virtuais
Os terminais virtuais, aponta a Semobi, ficarão localizados em seis pontos: Shopping Vitória, Shopping Boulevard (Reta da Penha), Portal do Príncipe (Rodoviária), Pracinha de Eucalipto (Maruípe), antigo terminal Aquaviário do Dom Bosco, e na Avenida Serafim Derenzi, em São Pedro.
No primeiro momento, não haverá alterações nas linhas e itinerários. Os ajustes serão realizados à medida que forem identificadas demandas das comunidades para melhoria do serviço.

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