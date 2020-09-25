"Verdadeiras quadrilhas", diz diretor do Idaf sobre carne clandestina

Investigados estavam matando cavalo e produzindo a carne, linguiça e embutidos com o animal no ES Crédito: Divulgação/Sesp

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (25), a operação "Abigeatus", com o objetivo de combater duas organizações criminosas que atuam no furto e abate clandestino de gado, além da venda de carne sem procedência no Espírito Santo. Entre as irregularidades investigadas, há até mesmo a venda irregular de carne de cavalo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente do Idaf-ES, Mário Louzada, alertou sobre os perigos da comercialização e consumo de carne irregular e afirmou que os envolvidos são "verdadeiras quadrilhas". A equipe de fiscalização participou da operação junto a Polícia. Ouça a entrevista!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim - Mario Lousada - 25-09-20

Segundo Louzada, a importância das ações de combate a clandestinidade na produção de alimentos de origem animal se dá principalmente em duas visões: a primeira é que esses abates irregulares e produção de qualquer outro produto derivado de carne, pescado, ovo, leite e mel, sendo realizados de qualquer maneira por locais que não são registrados em serviços oficiais, ou seja, não passam por uma fiscalização sanitária, não dão garantia alguma para o consumidor a respeito de um alimento seguro que não tenha risco de ter microrganismos patogênicos (que podem causar doenças) à saúde humana.

“As ações de fiscalização realizadas pelo Idaf são importantes para coibir essas produções irregulares e afastar esses riscos do consumidor. A segunda visão é a respeito das fraudes econômicas, por exemplo, um estabelecimento registrado com fiscalização que preza por oferecer um produto seguro e de qualidade pro consumidor tem seus custos de produção e isso reflete no valor econômico do produto que ele oferece. Uma produção clandestina muitas vezes terá um valor do seu produto muito mais barato, mas sendo um risco de saúde para o consumidor. Causando também uma competição desleal com o produto que está respeitando a legislação e principalmente respeitando a saúde pública”, explica.

Ao todo, informou a Polícia, a ação envolve o cumprimento de três mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos municípios de Viana, Cariacica e Santa Leopoldina.

E O CONSUMIDOR?