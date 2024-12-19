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Retrospectiva e Perspectiva

Verão terá fiscalização intensificada para reduzir mortes no trânsito

Ouça entrevista com o governador Renato Casagrande

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 dez 2024 às 11:38
Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN
Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo deve encerrar o ano de 2024 com mais mortes no trânsito do que homicídios, segundo estimativas do próprio governo. Foram 887 pessoas que perderam a vida no trânsito entre janeiro e novembro deste ano, contra 823 que foram assassinadas, entre janeiro e 18 de dezembro. Em entrevista nesta quinta-feira (19), o governador Renato Casagrande anunciou que as polícias vão intensificar as fiscalizações no trânsito neste verão, como forma de prevenção e envolvendo o trabalho do Detran e do Batalhão de Trânsito.  
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 19-12-24.mp3

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