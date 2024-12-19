Verão terá fiscalização intensificada para reduzir mortes no trânsito

O Espírito Santo deve encerrar o ano de 2024 com mais mortes no trânsito do que homicídios, segundo estimativas do próprio governo. Foram 887 pessoas que perderam a vida no trânsito entre janeiro e novembro deste ano, contra 823 que foram assassinadas, entre janeiro e 18 de dezembro. Em entrevista nesta quinta-feira (19), o governador Renato Casagrande anunciou que as polícias vão intensificar as fiscalizações no trânsito neste verão, como forma de prevenção e envolvendo o trabalho do Detran e do Batalhão de Trânsito.