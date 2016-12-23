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ENTREVISTA

Verão será de dias quentes com pancadas de chuva no Espírito Santo

A tendência é que as noites sejam quentes e úmidas, o que é uma característica comum da estação

Publicado em 23 de Dezembro de 2016 às 18:39

Publicado em 

23 dez 2016 às 18:39
Depois de dois verões muito secos, a tendência é que as condições climáticas da estação voltem ao normal até março de 2017. Isso significa que os dias quentes com pancadas de chuva devem marcar o período no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas vão subir, mas o calor não será extremo.
Neste verão, segundo o meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro Maia, a tendência é que as noites sejam quentes e úmidas, o que é uma característica comum da estação. De acordo com Maia, a volta das condições climáticas habituais do verão se dão por conta do enfraquecimento do fenômeno El Niño, que teve muita influência sobre a escassez hídrica dos últimos anos no Estado. “O enfraquecimento do fenômeno já dá um pouco mais de alívio para a região Sudeste como um todo fazendo com que as chuvas voltem à condição próxima do normal”, disse.
A previsão do Incaper é que as chuvas atinjam mais a região sul do Estado. De acordo com Ivaniel Foro Maia, isso é típico do verão no Espírito Santo por conta do relevo capixaba. O meteorologista também ressalta que a região norte, habitualmente, é mais seca.
Ouças as explicações completas sobre o verão no Espírito Santo na entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Ivaniel Foro Maia - 15.44s - 23-12-16.mp3
Para o fim de semana do Natal, a previsão é de que de que a maior parte do Estado vai ter um sábado com sol entre nuvens e de temperaturas elevadas. Na noite do dia 24, a tendência é que não chova na maior parte do Espírito Santo.

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