Verão será de dias quentes com pancadas de chuva no Espírito Santo

Depois de dois verões muito secos, a tendência é que as condições climáticas da estação voltem ao normal até março de 2017. Isso significa que os dias quentes com pancadas de chuva devem marcar o período no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas vão subir, mas o calor não será extremo.

Neste verão, segundo o meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro Maia, a tendência é que as noites sejam quentes e úmidas, o que é uma característica comum da estação. De acordo com Maia, a volta das condições climáticas habituais do verão se dão por conta do enfraquecimento do fenômeno El Niño, que teve muita influência sobre a escassez hídrica dos últimos anos no Estado. “O enfraquecimento do fenômeno já dá um pouco mais de alívio para a região Sudeste como um todo fazendo com que as chuvas voltem à condição próxima do normal”, disse.

A previsão do Incaper é que as chuvas atinjam mais a região sul do Estado. De acordo com Ivaniel Foro Maia, isso é típico do verão no Espírito Santo por conta do relevo capixaba. O meteorologista também ressalta que a região norte, habitualmente, é mais seca.

Ouças as explicações completas sobre o verão no Espírito Santo na entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Ivaniel Foro Maia - 15.44s - 23-12-16.mp3