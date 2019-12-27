Verão em Vitória com reforço de guarda-vidas nas praias

Em Vitória, os ambulantes que atuam nas praias são previamente cadastrados pela prefeitura. Os ambulantes que trabalham com venda de alimentos recebem treinamento da Vigilância Sanitária para manipulação. A prática de esporte não é proibida nas areias das praias. É importante que os banhistas que queiram praticar colaborem com o uso do espaço público de forma consciente.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira lembrou que a praia é uma área protegida segundo o Código Ambiental – Lei 4438/97, e qualquer queima ao ar livre, como churrasco, é passível de multa.

Os animais devem usar coleira e guia adequada ao seu tamanho e porte, além de ser conduzido por pessoas com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal e, ainda, que seu tutor seja responsável em recolher os dejetos. Além disso, para garantir a segurança dos banhistas, os guarda-vidas vão atuar diariamente, das 8 às 18 horas, em todas as praias de Vitória.