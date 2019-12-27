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Verão em Vitória com reforço de guarda-vidas nas praias

Ouça a entrevista com o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 12:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2019 às 12:40
Em Vitória, os ambulantes que atuam nas praias são previamente cadastrados pela prefeitura. Os ambulantes que trabalham com venda de alimentos recebem treinamento da Vigilância Sanitária para manipulação. A prática de esporte não é proibida nas areias das praias. É importante que os banhistas que queiram praticar colaborem com o uso do espaço público de forma consciente.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira lembrou que a praia é uma área protegida segundo o Código Ambiental – Lei 4438/97, e qualquer queima ao ar livre, como churrasco, é passível de multa.
Os animais devem usar coleira e guia adequada ao seu tamanho e porte, além de ser conduzido por pessoas com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal e, ainda, que seu tutor seja responsável em recolher os dejetos. Além disso, para garantir a segurança dos banhistas, os guarda-vidas vão atuar diariamente, das 8 às 18 horas, em todas as praias de Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 27-12-19

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