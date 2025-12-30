Verão em Anchieta: regras nas praias, réveillon e programação para a virada do ano

Anchieta se prepara para receber turistas e moradores durante o verão 2026! Antes mesmo no ano virar, a cidade já promete muita animação nos balneários de Iriri, Ubu e Castelhanos, com a programação de Réveillon. O evento promete animar o movimento no litoral capixaba, que já costuma ser alto durante a estação mais quente do ano. Para que todos possam curtir com segurança e tranquilidade, o prefeito da cidade, Léo Português, reforça o que pode e o que não pode ser feito nas praias do município, apresenta a programação especial de Ano-Novo e informa quais trechos do litoral estão próprios para banho nesta alta temporada. Ouça a conversa completa!