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Litoral Sul do ES

Verão em Anchieta: regras nas praias, réveillon e programação para a virada do ano

Os balneários de Iriri, Ubu e Castelhanos têm programação especial de Réveillon

Publicado em 30 de Dezembro de 2025 às 11:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 dez 2025 às 11:21
Situado no Litoral Sul do Espírito Santo, o balneário de Ubu, em Anchieta, destaca-se por suas praias de águas calmas e cristalinas
Situado no Litoral Sul do Espírito Santo, o balneário de Ubu, em Anchieta, destaca-se por suas praias de águas calmas e cristalinas Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Anchieta
Anchieta se prepara para receber turistas e moradores durante o verão 2026! Antes mesmo no ano virar, a cidade já promete muita animação nos balneários de Iriri, Ubu e Castelhanos, com a programação de Réveillon. O evento promete animar o movimento no litoral capixaba, que já costuma ser alto durante a estação mais quente do ano. Para que todos possam curtir com segurança e tranquilidade, o prefeito da cidade, Léo Português, reforça o que pode e o que não pode ser feito nas praias do município, apresenta a programação especial de Ano-Novo e informa quais trechos do litoral estão próprios para banho nesta alta temporada. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Léo Português - 30-12-25.mp3

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