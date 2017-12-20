Verão de temperatura elevada e de chuva no ES

O verão começa oficialmente nesta quinta-feira, 21 de dezembro, às 14h28, e vai até 13h15 do dia 20 de março, pelo horário de Brasília. Levantamento realizado pelo Instituto Climatempo aponta que alguns dos destaques para o verão 2017/2018 será o cenário da maior parte da chuva no Sudeste e no Centro-Oeste ocorrerá principalmente na primeira metade do verão. Há risco elevado para enchentes e excesso de calor.

O verão na região Sudeste, de acordo com o meteorologista do CPTEC/INPE, Diogo Alessandro Arsego, tem difícil previsibilidade, isso porque há bastante variabilidade em seus Estados. Como exemplo, enquanto Espírito Santo e Minas Gerais tiveram períodos de forte chuva no início deste mês, Rio de Janeiro e São Paulo estavam com o clima mais seco. Portanto, a alternância muito alta de dias de chuva e de sol faz com que apenas as previsões feitas para a semana possuam maior probabilidade de ocorrer.