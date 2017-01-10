Verão: cobrança de consumação mínima em estabelecimentos é abusivo

Nesta época do ano, a procura por locais para diversão é muito comum. As praias e os bares são um dos pontos mais frequentados pelos consumidores em férias. Mas, para aproveitar os dias de lazer sem transtorno é preciso que o consumidor tome alguns cuidados e se informe sobre os seus direitos para não cair em armadilhas. Em especial, aparecem algumas armadilhas como as de consumação mínima na praia e perda de comanda. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza, explica que essas cobranças são abusivas. "O consumidor tem que saber exatamente por quais produtos está pagando". Ouça a entrevista: