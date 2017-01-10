Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Verão: cobrança de consumação mínima em estabelecimentos é abusivo
ENTREVISTA

Verão: cobrança de consumação mínima em estabelecimentos é abusivo

Cobrar pela perda de comanda também é irregular, de acordo com a representante do Procon da capital

Publicado em 10 de Janeiro de 2017 às 17:52

Publicado em 

10 jan 2017 às 17:52
Nesta época do ano, a procura por locais para diversão é muito comum. As praias e os bares são um dos pontos mais frequentados pelos consumidores em férias. Mas, para aproveitar os dias de lazer sem transtorno é preciso que o consumidor tome alguns cuidados e se informe sobre os seus direitos para não cair em armadilhas. Em especial, aparecem algumas armadilhas como as de consumação mínima na praia e perda de comanda. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza, explica que essas cobranças são abusivas. "O consumidor tem que saber exatamente por quais produtos está pagando". Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Herica Correa - 10-01-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados