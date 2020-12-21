Verão chegou já trazendo chuva para o Natal do capixaba

O verão começou nesta segunda-feira (21) às 7h02 e será caracterizado por dias quentes e úmidos, seguidos de pancadas de chuvas e raios. De acordo com a coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz, a estação, que segue até as 6h38 do dia 20 de março de 2021, terá chuvas abaixo da média no Espírito Santo. No entanto, ela alerta que podem ocorrer alagamentos em locais onde tradicionalmente há problemas. Angela Ruiz já adianta também que o Natal será de chuva em grande parte do ES.