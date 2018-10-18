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Verão: Cesan prepara plano de manutenções preventivas

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 19:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 out 2018 às 19:21
O verão é o período de maior aumento do consumo de água no Espírito Santo devido às altas temperaturas e ao crescimento da população com o fluxo de turistas para o litoral. Para preparar os sistemas de abastecimento de água para o aumento da demanda, a Cesan realiza neste sábado (20), das 4 às 22 horas, a manutenção preventiva do Sistema Jucu, que é parte do plano de manutenções preventivas realizadas pela Companhia. A manutenção vai abranger os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, totalizando 251 bairros. Confira abaixo a lista completa. O abastecimento de água será restabelecido em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A Cesan alerta que, para não ficar sem água, a população deve se preparar com reserva adequada para o período, além de reduzir o consumo evitando atividades que utilizem maior quantidade de água como encher piscinas, lavar automóveis, calçadas, vidraças, roupas, entre outras. Confira mais informações na entrevista com o Diretor Operacional da Cesan, Luiz Cláudio Rodrigues.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Claudio Rodrigues - 18-10-18.mp3

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