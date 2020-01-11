Verão: banhistas devem redobrar os cuidados com as águas-vivas

Verão, praia lotada, banho de mar para refrescar... Aí, no mergulho, você sente aquela queimação. Pode ser água-viva! Esses acidentes são mais frequentes nesta época do ano, segundo especialistas. Muita gente não sabe o que fazer e acaba dando soluções um tanto inadequadas. O Doutor em Zoologia e professor da Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) é especialista no assunto e conversou com a CBN Vitória. Segundo o especialista, as "queimaduras" são fruto do contato da toxina produzida pelos animais com a pele humana e grande parte das queimaduras não acontece pelo contato direto com a água-viva, mas, sim, com caravelas, um tipo similar que também contém a toxina. Em caso de queimaduras, lavar com a água do mar é ideal. Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Sergio Stampar - 11-01-20.mp3

MAIS INFORMAÇÕES:

- O problema, em geral, não se dá - necessariamente - pelo aumento do número de águas-vivas na região, mas pela maior aglomeração de pessoas nas praias;

- Em geral, os animais perdem as suas partes pelo mar (tentáculos) e, ao entrar em contato com a pele humana, causam dor imediata, que geralmente dura de 10 a 30 minutos;

- As partes soltas podem, inclusive, grudar na pele;

- As águas-vivas e caravelas são animais passivos, não atacam os humanos. As queimaduras são "acidentes";

- Em caso de queimaduras, lavar com a água do mar em abundância. A água do mar reduz a dor e ainda ajuda na retirada de tentáculos da água viva que possam ter ficado grudados na pele;

. Água doce piora a situação e pode contaminar o tecido humano com bactérias, além de incrementar a quantidade de toxinas;

- O mito da urina: outros tipos de toxina, por exemplo a produzida pelo bagre, têm seu efeito abrandado por água quente. Por isso, a urina é citada. Contudo, não é recomendável passar urina em locais de contato com toxinas, já que a prática pode contaminar com bactérias o tecido humano, bem como aumentar a quantidade de toxinas no local;

- Pessoas alérgicas à toxina podem ter quadros de tontura a enjoo. Nesses casos, atendimento médico deve ser procurado;

- Se notar algum tentáculo grudado, com cuidado, retire com um palitinho de sorvete ou com uma pinça. Lave o palitinho antes de utilizá-lo e atenção para não machucar ainda mais a região;

- Se for possível, use vinagre no ferimento. É o produto mais indicado para diminuir o efeito do veneno na pele e atenuar a dor. Faça compressas por 30 minutos, com vinagre puro;

- Se a área queimada for muito grande, a dor for intensa ou houver sinais de alergia, procure um pronto-socorro;

- Atenção: água-viva na areia também queima, evite contato. O ideal é enterrá-la numa boa profundidade para evitar acidentes;

- Em casos de ferimentos mais graves, é indicado procurar um dermatologista;