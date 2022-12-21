Verão 2023: calor acima do normal a partir de janeiro, aponta Climatempo

O verão 2023 começa às 18h48 do dia 21 de dezembro de 2022 e se estende até às 18h24 do dia 20 de março de 2023. O verão é normalmente a estação mais úmida e quente na Região Sudeste. Para janeiro de 2023, a Climatempo prevê que chova um pouco acima da média normal na maioria das áreas do Sudeste. Por outro lado, o calor será predominante. A partir de janeiro, a aproximação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (Asas) do Sudeste justifica a falta de chuva em janeiro no Espírito Santo, e em grande parte de Minas Gerais e no centro-norte do Rio de Janeiro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a meteorologista da Climatempo, Carine Gama, detalha como será a nova estação no ES. Ouça a conversa completa!