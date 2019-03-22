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CICLONE TROPICAL

Ventos podem chegar a 89 km/h na costa do Espírito Santo

A previsão é da Marinha do Brasil, que em entrevista à CBN Vitória, explica os efeitos e as consequências dos ventos e tempestades

Publicado em 22 de Março de 2019 às 10:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2019 às 10:04
A Marinha do Brasil alerta os capixabas para uma possível formação de um ciclone com características tropicais, a partir deste sábado (23) e até o início da próxima semana, dia 26, sobre o Oceano Atlântico, a leste dos estados da Bahia e do Espírito Santo.
Acondição de tempo severo provocada por esse sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, como explica em entrevista à CBN Vitória, o Capitão de Corveta, Daniel Peixoto de Carvalho. O ciclone pode trazer chuva intensa, com volumes significativos e ventos intensos, com rajadas que podem chegar a até 89 km/h.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Capitão De Fragata - 22-03-19
 

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