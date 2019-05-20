Ventos afastam ciclone subtropical da costa capixaba

Ciclone se afasta do Litoral do Espírito Santo e riscos de ressaca e ventos fortes estão descartados, segundo a Marinha. Neste final de semana chegou a ser anunciada a chegada de uma depressão subtropical em alto-mar, entre a costa do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, com ventos de até 55 km/h. No entanto, na manhã desta segunda-feira (20), o primeiro-Tenente Fellipe Romão Sousa Correia, Ajudante da Seção de Previsão do Centro de Hidrografia da Marinha, garantiu que os ventos levaram o ciclone para o oceano, afastando a passagem dele pelo litoral capixaba. Os efeitos, segundo ele, só serão sentidos para que navega numa distância de 400 km da costa.