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CHUVA NO ES

Vendaval surpreende e Cariacica tem casas destelhadas e desabamentos

O entrevistado é o subsecretário municipal de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 abr 2021 às 15:47
A forte ventania destelhou um galpão em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A noite de quarta-feira (31) foi de chuva forte acompanhada de ventania e granizo em Cariacica. Segundo o subsecretário municipal de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges, o município registrou 21 quedas de árvores e o destalhamento de nove residências e estabelecimentos comerciais.
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Wagner Borges - 01-04-21
Em Padre Gabriel, uma casa desabou. Os bairros mais afetados foram Jardim América e Oriente. Ouça a entrevista concedida pelo coronel ao CBN Cotidiano.

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