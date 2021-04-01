Vendaval surpreende e Cariacica tem casas destelhadas e desabamentos

A noite de quarta-feira (31) foi de chuva forte acompanhada de ventania e granizo em Cariacica. Segundo o subsecretário municipal de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges, o município registrou 21 quedas de árvores e o destalhamento de nove residências e estabelecimentos comerciais.
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Wagner Borges - 01-04-21
Em Padre Gabriel, uma casa desabou. Os bairros mais afetados foram Jardim América e Oriente. Ouça a entrevista concedida pelo coronel ao CBN Cotidiano.