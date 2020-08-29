Vendas online: reclamações dos consumidores aumentam na pandemia

Durante meses de isolamento social, os órgãos de defesa do consumidor pelo país registram aumento da demanda no comércio eletrônico. Por outro lado, como consequência, também crescem o número de reclamações por conta de prazo de entregas, serviços que não funcionam e produtos defeituosos.
A jornalista Patrícia Vallim conversou com o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, sobre o assunto. Em destaque na conversa de que maneira, você, consumidor, deve ficar atento aos seus direitos na hora de contratar determinado serviço ou adquirir algum produto. Acompanhe a detalhes da conversa!
Entrevista - Patricia Vallim - Rogério Athayde - 20.28s - 29-08-20