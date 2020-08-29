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Vendas online: reclamações dos consumidores aumentam na pandemia

Confira a entrevista com o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, na manhã deste sábado (29) na CBN Vitória

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:05

Publicado em 

29 ago 2020 às 11:05
Durante meses de isolamento social, os órgãos de defesa do consumidor pelo país registram aumento da demanda no comércio eletrônico. Por outro lado, como consequência, também crescem o número de reclamações por conta de prazo de entregas, serviços que não funcionam e produtos defeituosos.
A jornalista Patrícia Vallim conversou com o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, sobre o assunto. Em destaque na conversa de que maneira, você, consumidor, deve ficar atento aos seus direitos na hora de contratar determinado serviço ou adquirir algum produto. Acompanhe a detalhes da conversa!
Entrevista - Patricia Vallim - Rogério Athayde - 20.28s - 29-08-20

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