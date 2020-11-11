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Vendas na Black Friday em Vitória devem crescer 27%, avalia CDL

Ouça a entrevista do vice-presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge, ao CBN Cotidiano

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 16:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 nov 2020 às 16:45
Black Friday Crédito: Reprodução
A Black Friday 2020, uma das principais datas para o comércio mundial, ocorrerá daqui a duas semanas, em 27 de novembro. Nos últimos anos, a data conseguiu trazer bons resultados para o comércio, em especial na reta final do ano e às vésperas de datas comemorativas, como o Natal. E neste ano, como o comércio do Espírito Santo está se preparando para uma Black Friday em meio à pandemia do novo coronavírus e crise econômica? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória), Adriano Ohnesorge, adiantou alguns apontamentos para a Black Friday 2020. De forma geral, a sensação é de otimismo e a avaliação é que o aumento das vendas deve atingir 27% na Capital. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Adriano Ohnesorge - 11-11-20

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