Venda sem nota fiscal paga com aplicativo abre brecha para sonegação

Vendas por aplicativo serão monitoradas pela Sefaz com o objetivo de combater sonegação fiscal Crédito: PhotoMIX Company/Pexels

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai passar a monitorar vendas feitas por meio de aplicativos e carteiras virtuais, como Picpay e Mercado Pago. O governo do Espírito Santo deve lançar um sistema para rastrear comerciantes que têm se aproveitado de uma brecha, intensificada na pandemia, para cobrar o imposto do cliente, mas não repassam o valor aos cofres estaduais. O secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti detalhou o assunto no CBN Cotidiano.

Segundo ele, "todos os atos que já estão sendo praticados sem a emissão de documento fiscal vão ser identificados muito em breve e um contingente grande de contribuintes vai ser autuado. Asseguramos que esses tributos não estão perdidos". Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Rogelio Pegoretti - 28-07-20