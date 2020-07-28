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ES vai monitorar

Venda sem nota fiscal paga com aplicativo abre brecha para sonegação

O entrevistado foi o secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:35
Vendas por aplicativo serão monitoradas pela Sefaz com o objetivo de combater sonegação fiscal Crédito: PhotoMIX Company/Pexels
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai passar a monitorar vendas feitas por meio de aplicativos e carteiras virtuais, como Picpay e Mercado Pago. O governo do Espírito Santo deve lançar um sistema para rastrear comerciantes que têm se aproveitado de uma brecha, intensificada na pandemia, para cobrar o imposto do cliente, mas não repassam o valor aos cofres estaduais. O secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti detalhou o assunto no CBN Cotidiano.
Segundo ele, "todos os atos que já estão sendo praticados sem a emissão de documento fiscal vão ser identificados muito em breve e um contingente grande de contribuintes vai ser autuado. Asseguramos que esses tributos não estão perdidos". Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fábio Botacin - Rogelio Pegoretti - 28-07-20
A atualização do sistema da Sefaz que vai permitir a integração dos apps ao sistema da Fazenda estadual já está avançada, segundo o secretário, aguardando apenas a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O secretário explicou que caso haja indícios de que empresários usaram do recebimento de pagamentos por esses apps para se apropriarem do tributo de forma contumaz, essas pessoas podem para responder a processo por sonegação fiscal.

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