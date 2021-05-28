Venda Nova está entre oito cidades do país para novo projeto de turismo

Venda Nova do Imigrante vai passar a figurar na lista de roteiros turísticos do projeto "Experiências do Brasil Rural". A iniciativa é dos ministérios do Turismo e da Agricultura, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), e tem o objetivo de apoiar e promover o turismo em áreas rurais do país. De um total de 52 propostas de todo o Brasil, que priorizavam quatro cadeias produtivas (queijo, vinho, cerveja e frutos da Amazônia), apenas 8 projetos foram selecionados.