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"Experiências do Brasil Rural"

Venda Nova está entre oito cidades do país para novo projeto de turismo

A entrevistada é a secretária municipal de Turismo, Cultura e Artesanato de Venda Nova do Imigrante, Carla Caliman

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:33
Turismo e agronegócio em Venda Nova do Imigrante
Turismo e agronegócio em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação
Venda Nova do Imigrante vai passar a figurar na lista de roteiros turísticos do projeto "Experiências do Brasil Rural". A iniciativa é dos ministérios do Turismo e da Agricultura, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), e tem o objetivo de apoiar e promover o turismo em áreas rurais do país. De um total de 52 propostas de todo o Brasil, que priorizavam quatro cadeias produtivas (queijo, vinho, cerveja e frutos da Amazônia), apenas 8 projetos foram selecionados.
A cidade capixaba foi contemplada no roteiro Agroturismo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato de Venda Nova do Imigrante, Carla Caliman, afirmou que o projeto vai dar visibilidade para o município e o Estado e impulsionar o desenvolvimento econômico. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Carla Caliman - 28/05/2021

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