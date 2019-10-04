Venda Nova espera 70 mil na Festa da Polenta; molho vegano é novidade

A cidade de Venda Nova do Imigrante já está em clima de Festa da Polenta, que está em sua 41ª edição e tem abertura oficial e eleição da Rainha da Polenta nesta sexta-feira (04). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora cultural da Associação Festa da Polenta, Loreda Falchetto, explica que o centro de eventos deve receber 70 mil pessoas em dois finais de semana.
O tombo da polenta continua sendo um dos principais atrativos. "Neste ano temo o molho vegano para quem quiser aproveitar ainda mais o prato", explica. Ouça a conversa sobre a maior festa de Venda Nova do Imigrante, na região serrana capixaba - a 100 km de Vitória:
Entrevista - Fabio Botacin - Loreda Falqueto - 04-10-19
PROGRAMAÇÃO:
SEXTA 04/10/2019
21:00 – Abertura da 41º Festa da Polenta
21:30 – Eleição da 29º Rainha da Polenta
23:30 – Show com Banda Aerosom
SÁBADO 05/10/2019
10:00 – Desfile Típico Cultural
11:00 – Almoço Tipico
11:00 – Show com Toni Boni
13:00 – Apresentação de dança Sempre Avanti
13:30 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone
13:50 – Apresentação do Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti Colori
14:10 – Show com Familia dal Ponte
14:30 – Tombo da Polenta
16:00 – Apresentação do Grupo Folcloristico Pietra Azurra
16:20 – Apresentação do Grupo Bailado Italiano de Varre-Sai
17:00 – Pausa Tecnica
20:00 – Show com Banda Rock Road
22:00 – Show com Ragazzi dei Monti
00:00 – Show com Henrique e Juliano
02:00 – Show com Evidance
DOMINGO 06/10/2019
09:00 – Missa Igreja Matriz
10:30 – Show com Leandro Bellumat
11:00 – Almoço Tipico
12:30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini
13:10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã
13:50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo
14:40 – Show com Ragazzi dei Monti
15:00 – Tombo da Polenta
17:00 – Apresentação do Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa
17:20 – Apresentação do Grupo Di Ballo Nova Trento
17:40 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Luce dei Monti
18:00 – Apresentação do Grupo Fiori Di Pendanga
18:20 – Show com Familia dal Ponte
QUINTA 10/10/2019
19:00 – Show com Toni Boni
20:30 – Show com Ragazzi dei Monti e Tombo da Polenta
SEXTA 11/10/2019
21:00 – Show com Brasitalia
23:00 – Show com Ira
00:30 – Show com Zoom Boxx
SÁBADO 12/10/2019
10:00 – Desfile Tradicional das Familia de Venda Nova do Imigrante
11:00 – Almoço Tipico
11:00 – Show com Gioco Di Mora
13:00 – Apresentação de dança Sempre Avanti
13:40 – Show com Toni Boni
14:30 – Tombo da Polenta
17:00 – Pausa Tecnica
20:00 – Show com Banda Groove
21:30 – Show com Ragazzi dei Monti
23:15 – Show com Alvaro Nobre
01:00 – Show com Gustavo Mioto
DOMINGO 13/10/2019
09:00 – Missa Igreja Matriz
10:30 – Show com Mirano Schuler
11:00 – Almoço Tipico
12:30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini
13:10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã
13:50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo
14:40 – Show com Ragazzi dei Monti
15:00 – Tombo da Polenta
17:30 – Show com Toni Boni
19:30 – Show com Marcos e Willian