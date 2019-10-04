Venda Nova espera 70 mil na Festa da Polenta; molho vegano é novidade

Festa da Polenta Crédito: Divulgação

A cidade de Venda Nova do Imigrante já está em clima de Festa da Polenta, que está em sua 41ª edição e tem abertura oficial e eleição da Rainha da Polenta nesta sexta-feira (04). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora cultural da Associação Festa da Polenta, Loreda Falchetto, explica que o centro de eventos deve receber 70 mil pessoas em dois finais de semana.

O tombo da polenta continua sendo um dos principais atrativos. "Neste ano temo o molho vegano para quem quiser aproveitar ainda mais o prato", explica. Ouça a conversa sobre a maior festa de Venda Nova do Imigrante, na região serrana capixaba - a 100 km de Vitória:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Loreda Falqueto - 04-10-19

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA 04/10/2019

21:00 – Abertura da 41º Festa da Polenta

21:30 – Eleição da 29º Rainha da Polenta

23:30 – Show com Banda Aerosom

SÁBADO 05/10/2019

10:00 – Desfile Típico Cultural

11:00 – Almoço Tipico

11:00 – Show com Toni Boni

13:00 – Apresentação de dança Sempre Avanti

13:30 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone

13:50 – Apresentação do Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti Colori

14:10 – Show com Familia dal Ponte

14:30 – Tombo da Polenta

16:00 – Apresentação do Grupo Folcloristico Pietra Azurra

16:20 – Apresentação do Grupo Bailado Italiano de Varre-Sai

17:00 – Pausa Tecnica

20:00 – Show com Banda Rock Road

22:00 – Show com Ragazzi dei Monti

00:00 – Show com Henrique e Juliano

02:00 – Show com Evidance

DOMINGO 06/10/2019

09:00 – Missa Igreja Matriz

10:30 – Show com Leandro Bellumat

11:00 – Almoço Tipico

12:30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini

13:10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã

13:50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo

14:40 – Show com Ragazzi dei Monti

15:00 – Tombo da Polenta

17:00 – Apresentação do Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa

17:20 – Apresentação do Grupo Di Ballo Nova Trento

17:40 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Luce dei Monti

18:00 – Apresentação do Grupo Fiori Di Pendanga

18:20 – Show com Familia dal Ponte

QUINTA 10/10/2019

19:00 – Show com Toni Boni

20:30 – Show com Ragazzi dei Monti e Tombo da Polenta

SEXTA 11/10/2019

21:00 – Show com Brasitalia

23:00 – Show com Ira

00:30 – Show com Zoom Boxx

SÁBADO 12/10/2019

10:00 – Desfile Tradicional das Familia de Venda Nova do Imigrante

11:00 – Almoço Tipico

11:00 – Show com Gioco Di Mora

13:00 – Apresentação de dança Sempre Avanti

13:40 – Show com Toni Boni

14:30 – Tombo da Polenta

17:00 – Pausa Tecnica

20:00 – Show com Banda Groove

21:30 – Show com Ragazzi dei Monti

23:15 – Show com Alvaro Nobre

01:00 – Show com Gustavo Mioto

DOMINGO 13/10/2019

09:00 – Missa Igreja Matriz

10:30 – Show com Mirano Schuler

11:00 – Almoço Tipico

12:30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini

13:10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã

13:50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo

14:40 – Show com Ragazzi dei Monti

15:00 – Tombo da Polenta

17:30 – Show com Toni Boni