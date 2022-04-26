Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tecnologia e redes sociais

Venda do Twitter a Elon Musk; entenda o que está em jogo

Quem explica é o jornalista da área de tecnologia e inovação da CBN e Globo News, Thássius Veloso!

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 18:44

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 abr 2022 às 18:44
twitter
Twitter Crédito: Pixabay
O Twitter chegou a um acordo para ser adquirido por Elon Musk, o homem mais rico do mundo! O acordo para comprar a rede social é estimado em US$ 44 bilhões (cerca de R$ 214 bilhões). A empresa foi fundada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams em 2006. A ideia era um serviço que usasse mensagens de texto SMS para ajudar na comunicação de grupos. No último trimestre de 2021, a rede social informou que contava com 217 milhões de usuários monetizáveis. O termo é usado pela rede social para contabilizar os perfis que anúncios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o especialista Thássius Veloso, jornalista da área de tecnologia e inovação da CBN e Globo News, explica como se chegou ao valor de 44 bilhões de dólares, como a rede social lucra e quais as ameaças e mudanças previstas com a venda da rede social. Ouça a conversa completa! 
Entrevista - Mario Bonella - Tassius Veloso - 26-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados