Venda do Twitter a Elon Musk; entenda o que está em jogo

O Twitter chegou a um acordo para ser adquirido por Elon Musk, o homem mais rico do mundo! O acordo para comprar a rede social é estimado em US$ 44 bilhões (cerca de R$ 214 bilhões). A empresa foi fundada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams em 2006. A ideia era um serviço que usasse mensagens de texto SMS para ajudar na comunicação de grupos. No último trimestre de 2021, a rede social informou que contava com 217 milhões de usuários monetizáveis. O termo é usado pela rede social para contabilizar os perfis que anúncios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o especialista Thássius Veloso, jornalista da área de tecnologia e inovação da CBN e Globo News, explica como se chegou ao valor de 44 bilhões de dólares, como a rede social lucra e quais as ameaças e mudanças previstas com a venda da rede social. Ouça a conversa completa!