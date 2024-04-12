Venda de álcool 70% volta a ser proibida; médico explica riscos da utilização!

Embalagem de álcool líquido indica: "produto exclusivamente de uso profissional - proibida venda direta ao público" Crédito: Leitor de A Gazeta

O álcool líquido 70% não vai mais ser comercializado em supermercados e outros estabelecimentos no país a partir do dia 30 de abril. A proibição é reflexo de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, por sua vez, não afeta a venda do álcool 70% em gel. A comercialização do álcool líquido 70% era proibida há mais de 20 anos, por causa da sua alta inflamabilidade, mas foi flexibilizada pela agência com a pandemia da Covid-19. A Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) reiterou o seu apoio à publicação. A Sociedade informa que "o álcool etílico tem sido historicamente um desafio devido ao número de acometidos, a gravidade do acometimento, aliado à grande disponibilidade deste produto e outros produtos inflamáveis em ambiente doméstico, acrescido do baixo nível educacional e baixa conscientização do risco envolvido em sua utilização".

Além disso, "as queimaduras são responsáveis por mortalidade e morbidade significativas em todo o mundo e estão entre as mais devastadoras de todas as lesões, com resultados que vão desde deficiências físicas e incapacidades até consequências emocionais e mentais", disse, em comunicado. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cirurgião plástico, Ariosto Santos, presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras no Espírito Santo (SBQ/ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ariosto Santos - 12-04-24

- No Brasil, cerca de 80% dos acidentes envolvendo queimaduras ocorrem em casa. Deste total, 40% das vítimas são crianças. A Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) estima que, aproximadamente, 1 milhão de pessoas sofrem algum tipo de acidente com queimaduras.

- O álcool é responsável por 20% do total de todas as queimaduras que acontecem no Brasil, ou seja, aproximadamente 200 mil pessoas entre crianças e adultos são vitimados pela combustão de álcool.

- O Brasil é um dos muitos poucos países que o álcool de 70 e 96% é comercializado e na nossa cultura, eles são muito utilizados nas residências para limpeza, higienização e este acesso fácil facilita a ocorrência de muitos acidentes.

Cuidados a serem feitos:

- Manter o álcool fora do acesso das crianças em armários altos e fechados

- Nunca tentar usar o álcool líquido para ascender fogueiras ou reacender o fogo

- Usar o álcool longe da chama do fogão