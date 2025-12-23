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Consumidor

Venda casada é crime? Procon investiga comércio varejista de Vila Velha

Ouça detalhes na entrevista com o  superintendente do Procon, Moisés Penha

Publicado em 23 de Dezembro de 2025 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 dez 2025 às 11:08
Código de Defesa do Consumidor
Código de Defesa do Consumidor Crédito: Divulgação: Site Procon/CanvaPro/Montagem: Caroline Freitas
A prática da venda casada costuma gerar dúvidas entre consumidores e comerciantes, especialmente quando envolve novas cobranças atrelados à compra de um produto. Embora não seja crime em todas as situações, a conduta se torna irregular quando o consumidor não é devidamente informado ou não manifesta consentimento claro sobre o que está sendo contratado. É isso o que vem sendo investigado pelo Procon de Vila Velha, que notificou um comércio varejista após receber denúncias de clientes que relataram a inclusão de seguros e outras cobranças sem interesse ou autorização no momento da compra. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Procon municipal, Moisés Penha, explica quais ações estão sendo realizadas. Ouça a conversa commpleta!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Moisés Penha - 23-12-25.mp3

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