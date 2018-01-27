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Veja o que a medicina diz sobre os benefícios do café

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 11:06

Publicado em 

27 jan 2018 às 11:06
O café pode trazer benefícios para a saúde, se for preparado e consumido da maneira adequada. Suas substâncias antioxidantes, as vitaminas do complexo B e também os flavonoides fazem bem inclusive para o coração. É capaz ainda de controlar o nível do colesterol, a hipertensão e até mesmo a glicose, como aponta pesquisa realizada pelo Instituto do Coração (Incor). Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Vitória com o cardiologista José Aid Soares!
Entrevista - John Gomes - Dr.José Aid Soares - 27-01-18.mp3

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