Veja o que a medicina diz sobre os benefícios do café

O café pode trazer benefícios para a saúde, se for preparado e consumido da maneira adequada. Suas substâncias antioxidantes, as vitaminas do complexo B e também os flavonoides fazem bem inclusive para o coração. É capaz ainda de controlar o nível do colesterol, a hipertensão e até mesmo a glicose, como aponta pesquisa realizada pelo Instituto do Coração (Incor). Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Vitória com o cardiologista José Aid Soares!