Veja como saber se as praias estão impróprias para banho

As temperaturas já estão mais quentes e o verão chega oficialmente no dia 21 de dezembro. Durante o período das férias escolares, um dos destinos mais procurados é a praia. Porém, como saber como está a condição do mar no local? Nesta edição do programa CBN Vitória, a jornalista Patrícia Vallim conversa com Antonio Roberto Saad, professor do curso de Mestrado em Análise Geoambiental da Universidade UNG, sobre as principais formas de identificação sobre a balneabilidade das praias. Confira!