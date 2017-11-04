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Veja como saber se as praias estão impróprias para banho

Durante o período das férias escolares, um dos destinos mais procurados é a praia

Publicado em 04 de Novembro de 2017 às 10:00

Publicado em 

04 nov 2017 às 10:00
As temperaturas já estão mais quentes e o verão chega oficialmente no dia 21 de dezembro. Durante o período das férias escolares, um dos destinos mais procurados é a praia. Porém, como saber como está a condição do mar no local? Nesta edição do programa CBN Vitória, a jornalista Patrícia Vallim conversa com Antonio Roberto Saad, professor do curso de Mestrado em Análise Geoambiental da Universidade UNG, sobre as principais formas de identificação sobre a balneabilidade das praias. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Antonio Roberto Saad - 23.30s - 04-11-17
 

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