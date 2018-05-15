Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COPA DO MUNDO

Veículos e ambulantes proibidos em ruas interditadas para a Copa

Em Vitória, entre as ruas interditadas estão trechos da Aleixo Neto e João da Cruz

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mai 2018 às 11:21
Estamos a menos de um mês da Copa do Mundo e a movimentação dos torcedores nas ruas de Vitória já está sendo organizada pela secretaria de Segurança Urbana. Ruas da Praia do Canto vão ser bloqueadas para veículos duas horas antes das partidos de jogos do Brasil e serão liberadas quatro horas após o término do jogo. Também haverá bloqueio para ambulantes, como informa em entrevista à CBN o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 15-05-18
 
RUAS BLOQUEADAS
- rua Selimo Vieira Gomes com cruzamento com a avenida Saturnino de Brito;
- rua Manoel Gonçalves Carneiro no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito;
- rua João da Cruz no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito;
- rua Afonso Cláudio com cruzamento com a rua Joaquim Lírio;
- rua Aleixo Neto com o cruzamento da rua João da Cruz.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados