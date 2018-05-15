Veículos e ambulantes proibidos em ruas interditadas para a Copa

Estamos a menos de um mês da Copa do Mundo e a movimentação dos torcedores nas ruas de Vitória já está sendo organizada pela secretaria de Segurança Urbana. Ruas da Praia do Canto vão ser bloqueadas para veículos duas horas antes das partidos de jogos do Brasil e serão liberadas quatro horas após o término do jogo. Também haverá bloqueio para ambulantes, como informa em entrevista à CBN o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 15-05-18
RUAS BLOQUEADAS
- rua Selimo Vieira Gomes com cruzamento com a avenida Saturnino de Brito;
- rua Manoel Gonçalves Carneiro no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito;
- rua João da Cruz no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito;
- rua Afonso Cláudio com cruzamento com a rua Joaquim Lírio;
- rua Aleixo Neto com o cruzamento da rua João da Cruz.