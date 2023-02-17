Veículo a 213 Km/h é flagrado por radar na BR 101 no ES

Em uma fiscalização de velocidade com abordagem educativa feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) na BR-101, entre Viana Guarapari, nesta sexta-feira (17), um veículo foi flagrado pelo medidor com uma velocidade de 213 km/h. A velocidade permitida no local é de 80 km/h. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra, em entrevista à CBN Vitória, alerta que os acidentes graves geralmente envolvem excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. O condutor deste veículo flagrado terá a carteira apreendida, além de pagamento de multa.