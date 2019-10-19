Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vazamento de óleo: se chegar ao litoral do ES ação deve ser imediata
TRAGÉDIA AMBIENTAL

Vazamento de óleo: se chegar ao litoral do ES ação deve ser imediata

Ouça a entrevista com o coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste/ICMBio, Leonardo Messias

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 07:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 out 2019 às 07:45
As manchas de óleo já atingiram desde o final do mês de agosto deste ano 187 localidades da região nordeste do país e afetaram, ao menos, 12 unidades de conservação. O grave vazamento afeta também o turismo e as comunidades pesqueiras.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, nesta semana, Leonardo Messias, que é coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste/ICMBio, alerta que caso indícios da mancha cheguem ao litoral do Espírito Santo, a ação deve ser imediata. Segundo ele, as medidas de limpeza devem ser logo realizadas a fim de preservar a região. O litoral norte do Estado, área de soltura de filhotes de tartarugas marinhas, é área que merece maior atenção. 
 
ENTREVISTA - Fábio Botacin - Leonardo - 19-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados