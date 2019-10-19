Vazamento de óleo: se chegar ao litoral do ES ação deve ser imediata

As manchas de óleo já atingiram desde o final do mês de agosto deste ano 187 localidades da região nordeste do país e afetaram, ao menos, 12 unidades de conservação. O grave vazamento afeta também o turismo e as comunidades pesqueiras.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, nesta semana, Leonardo Messias, que é coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste/ICMBio, alerta que caso indícios da mancha cheguem ao litoral do Espírito Santo, a ação deve ser imediata. Segundo ele, as medidas de limpeza devem ser logo realizadas a fim de preservar a região. O litoral norte do Estado, área de soltura de filhotes de tartarugas marinhas, é área que merece maior atenção.