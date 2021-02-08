Vazamento de dados: o que fazer quando você é exposto

Um megavazamento expôs dados de 223 milhões de brasileiros na internet, em fóruns utilizados por criminosos digitais. Foram dois vazamentos: um que expôs nome, sexo e data de nascimento, além de uma tabela com dados de veículos e uma lista com CNPJs, e outro que incluía, além dos 223 milhões de CPFs, informações sobre escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais, renda, entre outras informações. Ainda não se sabe de onde esses dados foram roubados. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, explica o que fazer quando você é exposto. Ouça!