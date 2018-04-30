Vaticano aceita renúncia de dom Geraldo, arcebispo capixaba

Importante representante da Igreja Católica no Espírito Santo, Dom Geraldo Lyrio Rocha teve o pedido de renúncia da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, atendido pelo Papa Francisco. Dom Geraldo foi antes arcebispo de Vitória da Conquista, na Bahia, bispo de Colatina por 12 anos e bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Aos 76 anos de idade, o pedido está de acordo com Código de Direito Canônico, que é determinado após o prelado completar 75 anos. Confira nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com o Dom Geraldo, que fala sobre sua história na igreja e perspectivas para o futuro.