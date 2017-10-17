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CHUVAS NA GRANDE VITÓRIA

Vários pontos de alagamento em Vila Velha nesta terça-feira (17)

Vários pontos de alagamento em Vila Velha por conta da chuva que começou na noite nesta segunda-feira (16) na cidade

Publicado em 17 de Outubro de 2017 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 out 2017 às 10:44
Vários pontos de alagamento em Vila Velha por conta da chuva que começou na noite nesta segunda-feira (16) na cidade. De acordo com o secretário de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich, as estações de bombeamento de Guaranhuns e do Canal da Costa foram acionadas para dar vazão e evitar transbordamentos. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Oberacy Emerich - 17-10-17
Pontos de Alagamento Observado Pelo Videomonitoramento em Vila Velha:
Aribiri - próximo supermercado Multishow
IBES - setor 7 e outros
Rod. Carlos Lindemberg - posto de gasolina 100 metros antes da 2ª ponte
Jardim Colorado - prox. Supermercado OK
São Torquato - próximo ao Terminal de Ônibus
Alvorada - entre Sanremo/ São Camilo
Itapoã - prox. Vila Bohemia/ Francelina Setúbal
Cobilandia - Rotatória
Gloria - prox. Garoto
Stos Dumont - parte baixa
Cristovão Colombo - 3 trechos visualizados
Divino ES - posto ALÊ
TAG 62 - Ayrton Sena X Francelina - Plano 100

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