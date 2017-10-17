Vários pontos de alagamento em Vila Velha nesta terça-feira (17)

Vários pontos de alagamento em Vila Velha por conta da chuva que começou na noite nesta segunda-feira (16) na cidade. De acordo com o secretário de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich, as estações de bombeamento de Guaranhuns e do Canal da Costa foram acionadas para dar vazão e evitar transbordamentos. Confira!