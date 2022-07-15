Varíola do macaco: transmissão pode acontecer principalmente em relações sexuais

Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, em entrevista à CBN Vitória Crédito: João Paulo Rocetti

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, atualiza o panorama da Covid-19 e da varíola do macaco no Estado. Entre os fatos recentes, o governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (14), o segundo reforço da vacina, quarta dose, para aplicação em toda a população com 18 anos ou mais a partir desta sexta-feira (15). Nesta semana também a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que tem estoque de Coronavac para iniciar a vacinação em crianças de três a cinco anos, após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

- Covid-19: ES libera 4ª dose da vacina para público a partir de 18 anos

O segundo reforço da vacina contra a Covid-19, a quarta dose, começará a ser aplicado em toda a população com 18 anos ou mais a partir desta sexta-feira (15) no Espírito Santo. A partir de 2023, a expectativa é de que ocorra apenas uma imunização anual contra a Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos com até 59 anos. Já para idosos e imunossuprimidos, serão duas doses a cada ano, explicou o secretário Nésio Fernandes.

- Coronavac: ES deve iniciar vacinação de crianças de 3 a 5 anos a partir da próxima semana

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Espírito Santo afirmou que tem estoque de 30 mil doses de Coronavac para iniciar a vacinação em crianças de três a cinco anos. O anúncio decorre da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quarta-feira (13), para o imunizante ser utilizado em uso emergencial nessa faixa etária. De acordo com a Sesa, o público de três a cinco anos apto a receber a vacina contra a Covid-19 é de mais de 130 mil crianças. Após a reunião do Ministério da Saúde, marcada para esta sexta-feira (15), o início da imunização deve começar na próxima semana.

- ES confirma varíola do macaco em dois moradores da Grande Vitória. Transmissão acontece principalmente em relações sexuais

O Espírito Santo confirmou os dois primeiros casos de varíola dos macacos. A informação foi divulgada no fim da tarde desta quinta-feira (14) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que recebeu o diagnóstico positivo. Os dois pacientes são homens com idades entre 30 e 49 anos, que moram na Grande Vitória. Ambos têm histórico de viagem recente ao Estado de São Paulo. Apesar da confirmação, a Sesa informou que os dois pacientes já estão curados. "O período de isolamento desses dois pacientes já encerrou e ambos estão curados, não trazendo riscos à população", informa a Sesa. Um novo caso suspeito passou a ser investigado desde a noite desta quinta-feira (14) no Espírito Santo. Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, alerta que a transmissão da doença ocorre principalmente em relações sexuais.