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Capixabas pelo mundo

'Variedade de frutas e legumes é limitada, tenho saudades de uma feira', diz capixaba na Hungria

Ouça a história da Dahlen Siqueira Silva

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:12

Publicado em 

02 dez 2021 às 18:12
Dahlen Siqueira Silva, que mora na Hungria
Dahlen Siqueira Silva, que mora na Hungria Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a conversa é com a Dahlen Siqueira Silva. Criada no Espírito Santo, ela mora em Budapeste, na Hungria. Engenheira civil formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela foi para o país europeu há três anos em busca de novas oportunidades na área em que ela atua - transportes. Atualmente, Dahlen faz doutorado e contou que uma das principais barreiras que enfrentou, o idioma húngaro. Além disso, a alimentação também precisou se adaptar aos costumes do país. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 02/12/2021

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