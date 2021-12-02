'Variedade de frutas e legumes é limitada, tenho saudades de uma feira', diz capixaba na Hungria

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a conversa é com a Dahlen Siqueira Silva. Criada no Espírito Santo, ela mora em Budapeste, na Hungria. Engenheira civil formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela foi para o país europeu há três anos em busca de novas oportunidades na área em que ela atua - transportes. Atualmente, Dahlen faz doutorado e contou que uma das principais barreiras que enfrentou, o idioma húngaro. Além disso, a alimentação também precisou se adaptar aos costumes do país. Ouça: