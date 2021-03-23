Variante do Reino Unido: "transmissão comunitária e galopante no ES"

Sete variantes do novo coronavírus circulam no Espírito Santo. A informação é da secretaria de Estado da Saúde. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça-feira (23), o coordenador-geral do Laboratório Central da Sesa, Rodrigo Rodrigues, alertou que a variante do Reino Unido é a predominante no estado, já caracterizando uma transmissão comunitária e galopante.

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As variantes identificadas através de sequênciamento genético no ES são: B.1.1.143; B.1.1.28; B.1.1.33; B.1.1.7; B.40; P.1; e P.2. A linhagem britânica (B.1.1.7) é apontada como a mais perigosa pois é 61% mais letal que as outras variantes já conhecidas e 90% mais infecciosa.

EPICENTRO DA VARIANTE BRITÂNICA: