Variante Delta poderá alterar medidas de controle da pandemia no ES

Governadores estão solicitando ao Ministério da Saúde uma atenção imediata para conter o avanço da variante Delta da Covid-19 em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve um aumento de 50% nos casos da variante nos últimos 10 dias e na capital fluminense, a cepa já representa 45% dos casos confirmados de Covid. No documento enviado ao ministro Queiroga, os governadores expressam preocupação com uma eventual nova onda, resultando em aumento do número de óbitos e infectados no País e tendo o Rio como epicentro. Os chefes estaduais dizem que o Ministério da Saúde deve oferecer “ações imediatas” para “evitar uma catástrofe de proporções ainda mais graves no futuro próximo”. Nesta sexta-feira (06), em entrevista ao CBN Vitória, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, disse que há uma probabilidade grande da variante Delta já estar em circulação no Estado. O secretário explicou que há necessidade de se avançar rapidamente com a vacinação da população jovem para evitar a disseminação da doença. As medidas de afastamento social poderão ser ajustadas no Espírito Santo em caso de risco de uma nova onda.