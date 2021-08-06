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Covid-19

Variante Delta poderá alterar medidas de controle da pandemia no ES

Ouça entrevista com secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Governadores pedem providências ao Ministério da Saúde para se evitar uma nova onda

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 ago 2021 às 11:28
Sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na Enseada do Suá
Sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na Enseada do Suá Crédito: Fernando Madeira
Governadores estão solicitando ao Ministério da Saúde uma atenção imediata para conter o avanço da variante Delta da Covid-19 em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve um aumento de 50% nos casos da variante nos últimos 10 dias e na capital fluminense, a cepa já representa 45% dos casos confirmados de Covid. No documento enviado ao ministro Queiroga, os governadores expressam preocupação com uma eventual nova onda, resultando em aumento do número de óbitos e infectados no País e tendo o Rio como epicentro. Os chefes estaduais dizem que o Ministério da Saúde deve oferecer “ações imediatas” para “evitar uma catástrofe de proporções ainda mais graves no futuro próximo”. Nesta sexta-feira (06), em entrevista ao CBN Vitória, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, disse que há uma probabilidade grande da variante Delta já estar em circulação no Estado. O secretário explicou que há necessidade de se avançar rapidamente com a vacinação da população jovem para evitar a disseminação da doença. As medidas de afastamento social poderão ser ajustadas no Espírito Santo em caso de risco de uma nova onda. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 06-08-21.mp3
Nésio Fernandes também falou sobre o avanço da faixa etária de imunização no Espírito Santo. A expectativa é de iniciar a vacinação de jovens com 18 anos ainda neste mês de agosto. Assim como há expectativa de imunizar na sequência, os adolescentes com 12 anos ou mais. 

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