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Variante Boa Vista: conheça o traçado da BR-262 que já nasce duplicado entre Viana e Marechal Floriano

Quem explica é o superintendente regional do DNIT-ES, Romeu Scheibe Neto

Publicado em 30 de Março de 2026 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mar 2026 às 11:31
Projeto de duplicação da BR 262 no Espírito Santo
Projeto de duplicação da BR 262 no Espírito Santo Crédito: Reprodução Dnit
Gargalo na infraestrututra e mobilidade no Espírito Santo, o projeto de duplicação da BR-262 deve incluir a construção de 50 viadutos, 28 pontes, 6 passarelas, 4 túneis e 40 quilômetros de ciclovias ao longo de 180 quilômetros. O investimento previsto chega a R$ 8,6 bilhões. Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), com extensão total de 180,6 km, a duplicação da BR-262 "representa uma das maiores intervenções rodoviárias em andamento no estado, com porte significativamente superior a outras obras recentes". 
O conjunto de intervenções previstas inclui 50 viadutos e passagens inferiores, 28 pontes, 6 passarelas exclusivas, 4 túneis que somam cerca de 2 km de extensão, além de 176,8 mil m² de obras de arte especiais, 31 interseções em desnível, 24 retornos operacionais, 22,6 km de trechos urbanizados e aproximadamente 40 km de ciclovias. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente regional do DNIT-ES, Romeu Scheibe Neto, explica que a BR 262 terá um novo traçado entre Viana e Marechal Floriano, o que ele chama de variante Boa Vista. Conheça detalhes nesta entrevista! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Romeu Scheibe Neto - 30-03-26.mp3

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