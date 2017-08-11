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Variação no preço do presente do Dia dos Pais pode chegar a 1.362%

Uma pesquisa realizada entre a quinta-feira (3) e a última segunda-feira (7), nos principais centros de comércio de Vitória, apontou variações no preço de presente para o Dia dos Pais

Publicado em 11 de Agosto de 2017 às 19:02

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 ago 2017 às 19:02
Uma pesquisa realizada entre a quinta-feira (3) e a última segunda-feira (7), nos principais centros de comércio de Vitória, apontou variações no preço de presente para o Dia dos Pais. O setor de vestuário, por exemplo, foi o que apresentou a maior diferença de preços entre as lojas pesquisadas: 1.362%. Na seção de celulares, um mesmo aparelho num estabelecimento custa R$ 3.099,00 e, em uma loja que fica a menos de 50 metros adiante, o consumidor paga R$ 4.199,00. Isso mesmo! Quem traz mais detalhes sobre o assunto é gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza.
Entrevista - Fabio Botacin - Erica Correa - 11-08-17.mp3

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