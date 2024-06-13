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Rodovias Estaduais

Vão central da Terceira Ponte terá radar com a volta dos equipamentos

Ouça detalhes na entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jun 2024 às 10:45
Radar da Terceira Ponte
Radar da Terceira Ponte Crédito: Google Street View
Após dois meses sem fiscalização eletrônica, os radares voltaram a ser instalados em todas as rodovias estaduais do Espírito Santo. Os trabalhos começaram na última sexta-feira (7) e, segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), a empresa responsável pelo serviço tem até o início de agosto para colocar todos os equipamentos para funcionar. O prazo começou a ser contado em maio, quando o contrato foi assinado. Segundo o órgão serão 162 pontos de fiscalização eletrônica. Os primeiros a serem entregues estão no Complexo Viário de Carapina e Rodovia das Paneleiras, neste final de semana. Já a partir da próxima segunda-feira (17) começam a ser instalados os radares na Terceira Ponte e Rodovia do Sol. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, fala sobre o assunto. Uma das novidades é a instalação de um novo radar no vão central da Terceira Ponte. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Eustáquio de Freitas - 13-06-24.mp3

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