Vão central da Terceira Ponte terá radar com a volta dos equipamentos

Após dois meses sem fiscalização eletrônica, os radares voltaram a ser instalados em todas as rodovias estaduais do Espírito Santo. Os trabalhos começaram na última sexta-feira (7) e, segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), a empresa responsável pelo serviço tem até o início de agosto para colocar todos os equipamentos para funcionar. O prazo começou a ser contado em maio, quando o contrato foi assinado. Segundo o órgão serão 162 pontos de fiscalização eletrônica. Os primeiros a serem entregues estão no Complexo Viário de Carapina e Rodovia das Paneleiras, neste final de semana. Já a partir da próxima segunda-feira (17) começam a ser instalados os radares na Terceira Ponte e Rodovia do Sol. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, fala sobre o assunto. Uma das novidades é a instalação de um novo radar no vão central da Terceira Ponte. Ouça a conversa completa!