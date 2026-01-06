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Guarapari e Vila Velha

Vandalismo na rede compromete abastecimento de água, aponta Cesan

Entenda a situação com o presidente da Cesan, Munir Abud

Publicado em 06 de Janeiro de 2026 às 12:20

Publicado em 

06 jan 2026 às 12:20
Pode faltar água em bairros de Viana e Cariacica
Falta de água Crédito: Pixabay
O principal motivo para a falta de água nas cidades de Guarapari e Vila Velha foi o vandalismo nas estações de tratamento. A afirmação é da presidência da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). Segundo a empresa, em Vila Velha, houve a tentativa de roubo de geradores e a situação foi tão complicada que a empresa teve de colocar segurança armada no local. Já em Guarapari, após ações de combate aos chamados "gatos", espalhados pela cidade, alguns dos flagrados, revoltados, vandalizaram a estação de tratamento da cidade. Entenda as ações e o que foi feito para a volta da normalidade com o presidente da Cesan, Munir Abud. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Munir Abud - 06-01-25.mp3

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