Vandalismo na rede compromete abastecimento de água, aponta Cesan

O principal motivo para a falta de água nas cidades de Guarapari e Vila Velha foi o vandalismo nas estações de tratamento. A afirmação é da presidência da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). Segundo a empresa, em Vila Velha, houve a tentativa de roubo de geradores e a situação foi tão complicada que a empresa teve de colocar segurança armada no local. Já em Guarapari, após ações de combate aos chamados "gatos", espalhados pela cidade, alguns dos flagrados, revoltados, vandalizaram a estação de tratamento da cidade. Entenda as ações e o que foi feito para a volta da normalidade com o presidente da Cesan, Munir Abud. Ouça a conversa completa!